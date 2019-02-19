2019-02-19T15:44:17+03:00
Общество

В Вологодскаой области с 1 сентября повысят стипендии в средних учебных заведениях

Иван Чухнин
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В Вологодской области стипендии для учащихся училищ, техникумов, колледжей повысят вдвое. На это потребуется 48,8 миллионов в год.

"Норматив увеличен с 436 рублей до 1 000. Это касается академической стипендии. Ее получают все, не только "отличники" и "хорошисты". Условия получения оговариваются в каждом учебном заведении отдельно. Что касается социальной стипендии, то она будет увеличена в полтора раза от существующей и составит около 1500 рублей", - заявила председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.

Повышение произойдет только с 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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