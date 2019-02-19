В новой школе Вологды за день покалечились три школьника

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-19T15:05:16+03:00

При этом там работает комиссия из пяти физруков

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18 февраля в новой, самой дорогой школе Вологды - № 42, на улице Северной травмировался ученик. Физкультура проходила на лыжах, хотя лыжня больше походила на каток.

О ЧП, которое случилось прямо на уроке, сообщила мама пострадавшего мальчика.

Елена в школьной группе в социальной сети «ВКонтакте» написала: «Подскажите, пожалуйста, кто несёт ответственность, если ребёнок получил травму на уроке физкультуры? В такой гололёд на лыжах, перелом трёх костей предплечья!», — попросила совета молодая женщина.

В настоящее время ребенок находится в травматологии, ему уточняют диагноз.

Делом заинтересовался следственный комитет, он начал проверку обстоятельств ЧП. Следователи выяснят соблюдение порядка обслуживания школьной инфраструктуры, а также дадут произошедшему юридическую оценку.

Мама школьника уже пообщалась с руководством школы. «Завуч по старшим классам ответила, к нам претензий нет: первую помощь оказали, лыжню проверяли. Хотя сын сказал, что много детей падало», — сообщает портал слова вологжанка.

Как сообщает портал Город Во, со ссылкой на слова Елены, что "перед уроком физкультуры комиссия из пяти физруков признала школьную лыжню годной для занятий физкультурой".

Физкультура у 6-го класса, в котором учится ребенок, в тот день стояла по расписанию третьим уроком.

Травму на уроке физкультуры 18 февраля получил не только ее сын. Еще один ребенок сломал ногу. Кроме того, паралельно в начальной школе шла физкультура в бассейне. Там первоклассник поскользнулся и пробил голову. Так что одновременно в школу прибыли две машины скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU