2019-02-19T14:12:51+03:00
Происшествия

В Череповце водитель автобуса умер на рабочем месте

ЧП случилось в самом начале маршрута
Иван Чухнин
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В Череповце водитель автобуса умер перед выходом на маршрут.

ЧП случилось 19 февраля в 5:30 на остановке у торгового цента «Макси» на проспекте Победы, 200.

Как сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на заместителя директора компании «Новотранс» Глеба Назаркова, 47-летний водитель предприятия должен был ехать по маршруту № 31. Но неожиданно ему стало плохо.

"Это опытный водитель, он проработал семь лет", - сообщил Глеб Назарков.

По его словам, автобус стоял на начальной точке маршрута и ждал отправления в рейс, так что в салоне еще не было пассажиров.

По словам кондуктора, водитель стал выходить со своего рабочего места через переднюю дверь. Неожиданно ему стало плохо и он упал. Была вызвана скорая. Но медики смогли лишь констатировать смерть.

При этом водитель прошел предрейсовый осмотр у медика в 5:07. Он дышал в трубку алкотестера, ему измерили давление. По словам медика, сотрудник был в хорошем настроении, шутил и улыбался.

Как стало известно, до этого водитель был на больничном три месяца, лечил спину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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