В Череповце водитель автобуса умер на рабочем месте
В Череповце водитель автобуса умер перед выходом на маршрут.
ЧП случилось 19 февраля в 5:30 на остановке у торгового цента «Макси» на проспекте Победы, 200.
Как сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на заместителя директора компании «Новотранс» Глеба Назаркова, 47-летний водитель предприятия должен был ехать по маршруту № 31. Но неожиданно ему стало плохо.
"Это опытный водитель, он проработал семь лет", - сообщил Глеб Назарков.
По его словам, автобус стоял на начальной точке маршрута и ждал отправления в рейс, так что в салоне еще не было пассажиров.
По словам кондуктора, водитель стал выходить со своего рабочего места через переднюю дверь. Неожиданно ему стало плохо и он упал. Была вызвана скорая. Но медики смогли лишь констатировать смерть.
При этом водитель прошел предрейсовый осмотр у медика в 5:07. Он дышал в трубку алкотестера, ему измерили давление. По словам медика, сотрудник был в хорошем настроении, шутил и улыбался.
Как стало известно, до этого водитель был на больничном три месяца, лечил спину.
ИСТОЧНИК KP.RU