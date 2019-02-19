В Череповце воры утащили полтонны провода
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380 метров провода для электрификации железнодорожных путей - а это почти полтонны металла - было похищено в Череповце.
Как выяснилось, кражу совершили трое местных жителей в возрасте от 31 года до 38 лет. Провод они доставили в пункт приема цветных металлов. Полученную выручку они потратили.
Воры причинили предприятию ущерб на сумму около 200 тысяч рублей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причастность мужчин к аналогичным кражам.
За преступление мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU