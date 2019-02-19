В Соколе пропали мама с сыном

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-19T10:48:25+03:00

Мама с пятилетним ребенком ушли из дома и не вернулись.

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О 27-летней Ольге Молоковой и ее пятилетнем сыне Владиславе нет известий уже три дня.

В соцсетях появились фото и информация о пропавших.

Как сообщает поисково-спасательный отряд ЮК-Спас, женщина с ребенком исчезла из дома по улице Песчаной, 15 или 16 февраля.

Рост пропавшей женщины 160-165 сантиметров, она худощавая, волосы темные, длинные. Имеет на правой лодыжке татуировку. Одета в синие джинсы, фиолетовую шапку и коричневые зимние сапоги на каблуках.

Пятилетний мальчик ростом 105-110 сантиметров был одет в синюю шапку, синюю куртку, черные болоньевые штаны, красный шарф и темные ботинки.

Просьба всем, кто что-либо знает о местонахождении Ольги и Владислава, сообщить по телефонам: 102, 02 – полиция, 8-921-123-88-80 или 8-921-06-06-656 – волонтеры ЮК-Спас.

ИСТОЧНИК KP.RU