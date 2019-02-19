2019-02-19T10:48:25+03:00
Общество

В Соколе пропали мама с сыном

Иван Чухнин
Поделиться:
Мама с пятилетним ребенком ушли из дома и не вернулись.Мама с пятилетним ребенком ушли из дома и не вернулись.
Изменить размер текста:

О 27-летней Ольге Молоковой и ее пятилетнем сыне Владиславе нет известий уже три дня.

В соцсетях появились фото и информация о пропавших.

Как сообщает поисково-спасательный отряд ЮК-Спас, женщина с ребенком исчезла из дома по улице Песчаной, 15 или 16 февраля.

Рост пропавшей женщины 160-165 сантиметров, она худощавая, волосы темные, длинные. Имеет на правой лодыжке татуировку. Одета в синие джинсы, фиолетовую шапку и коричневые зимние сапоги на каблуках.

Пятилетний мальчик ростом 105-110 сантиметров был одет в синюю шапку, синюю куртку, черные болоньевые штаны, красный шарф и темные ботинки.

Просьба всем, кто что-либо знает о местонахождении Ольги и Владислава, сообщить по телефонам: 102, 02 – полиция, 8-921-123-88-80 или 8-921-06-06-656 – волонтеры ЮК-Спас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Городские власти будут сдавать экзамен в прямом эфире
Под Устюжной поймали полицейского с 15 налимами
Тарифы в Вологодской области признаны необоснованными
Пьяные вологжане устроили дебош сразу в двух барах
Череповчанка засудила коллекторов за почту
В Вологде взвоют сирены — горожане должны следовать инструкциям
Череповчанам запретили выходить на лёд
Череповчанка дала отпор грабителю в подъезде собственного дома
В Вологде пенсионер сбил мать с дошкольницей на "зебре"
В Череповце 5,5 лет колонии дали угонщику, который травмировал инспектора ДПС
За убийство битой питерский дачник получил 9 лет 2 месяца колонии строгого режима
Серийного дачного вора поймали в Шекснинском районе
В Вологде в столкновении пострадали два водителя
В Вологде произошел пожар на четвертом этаже хрущевки
Услужливый молодой человек помог женщине подняться и ограбил ее