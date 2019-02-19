Городские власти будут сдавать экзамен в прямом эфире
Жители Вологды смогут оценить работу администрации города в минувшем году в ходе публичного отчета.
Публичный отчет Администрации города Вологды за 2018 год под названием «Мы - вологжане! Мы на экзамене» пройдет 26 февраля.
Как сообщает пресс-служба администрации города, Мэр областной столицы Сергей Воропанов и руководители ключевых подразделений расскажут о проделанной за год работе. Кроме того, будут озвучены задачи на 2019 год.
Мероприятие пройдет в виде экзамена. Представители городской администрации будут держать ответ к импровизированной школьной доски.
Всего отчеты пройдут по семи направлениям: экономика, образование, культура, физкультура и спорт, градостроительство, ЖКХ, работа с общественными объединениями.
«Оценить работу городских властей жители города смогут в трех форматах: свои оценки поставят экзаменационная комиссия, зрители в зале и вологжане, которые будут наблюдать за экзаменом в прямом эфире с помощью онлайн-трансляции. Общая оценка работы каждого департамента и управления будет формироваться из этих трех составляющих", - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов. Он подчеркнул важность обратной связи.
Экзамен в онлайн-режиме можно наблюдать на сайте «Вологда.РФ» 26 февраля в 17.00. Там же будет организовано и голосование.
В прошлый год трансляция собрала более 5000 зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU