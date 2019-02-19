2019-02-19T10:19:21+03:00
Происшествия

Под Устюжной поймали полицейского с 15 налимами

Браконьер отправится на обязательные работы
Иван Чухнин
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Житель Устюженского района, являясь полицейским, ловил налима во время нереста.

Как сообщает областная прокуратура, 35-летний полицейский был остановлен с поличным. Он браконьерил 25 января на реке Молога рядом с деревней Модно.

Используя запрещенные орудия добычи он выловил 14 налимов в запрещенное для рыбалки время.

По мнению прокуратуры варварскому браконьерскому способу ловли рыбак мог научиться, работая в территориальном отделении полиции - ранее он многократно участвовал в совместных с инспекторами рыбнадзора в рейдовых мероприятиях по реке Мологе.

Устюжанин вину не признал. Однако суд назначил ему наказание - 220 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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