Тарифы в Вологодской области признаны необоснованными

18 Февр. 22:02 2019-02-18T22:02:53+03:00

В цифрах разбиралась прокуратура, УФАС и ФСБ

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Областная прокуратура разместила результаты проверки обоснованности мусорных тарифов в Вологодской области на своем официальном сайте.

Проверка проводилась совместно с УФАС России по Вологодской области и работниками УФСБ РФ по Вологодской области.

Итоги были очевидны - об этом, без сомнения, догадывался, практически каждый вологжанин. Но не видела исполнительная власть. А претензии возникли к департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования.

Выяснилось, что тарифы, установленные в регионе на вывоз мусора, «фактически являются необоснованными и непроверяемыми».

Департамент не смог доказать обратное. Документов, подтверждающих расчеты по установлению тарифов, не оказалось.

Региональные операторы тоже не смогли дать ответы на ряд вопросов. В частности, куда будут "утилизироваться" взятые с населения деньги. Ведь только на «прочие административные расходов» в 2019 году они запопросили 190 млн. руб. .

Ненадлежащим образом, с нарушением существующих нормативных правовых актов, в департаменте оформлялись протоколы и решения по тарифам.

Теперь прокуратура требует исключить из тарифов экономически необоснованные расходы и, в интересах жителей региона, снизить незаконный тариф.

ИСТОЧНИК KP.RU