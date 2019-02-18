Пьяные вологжане устроили дебош сразу в двух барах

СЕГОДНЯ 20:07 2019-02-18T20:07:03+03:00

Два кафе были разгромлены в Вологде за выходные

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За выходные сотрудникам Росгвардии пришлось унимать двух пьяных мужчин, буянивших в кафе. Один был задержан около 4 утра в субботу в баре на Благовещенской - 23-летний вологжанин. Он отказался оплачивать счет и "разносил" собственность заведения. Ущерб оценили в 3 тысячи рублей.

В воскресенье, 17 февраля, в районе часа ночи полиция выехала в кафе на Галкинской: мужчина швырнул бокал с алкоголем в дорогостоящую музыкальную аппаратуру. Ущерб оценили уже в 80 000 рублей. 40-летний нетрезвый виновник произошедшего ничего сказать в свое оправдание не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU