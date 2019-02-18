Череповчанка засудила коллекторов за почту

СЕГОДНЯ 17:45 2019-02-18T19:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Микрофинансовая компания нарушила Федеральный закон о персональных данных. Череповчанка написала жалобу на организацию по причине того, что коллектор в почтовом ящике оставил требование об оплате долга. На листе бумаги без конверта - что делает информацию доступной любому - были указаны личные данные должницы, включая даже ее фото.

Суд рассмотрел дело и вынес решение не в пользу коллекторов: за такое нарушение закона они заплатят 20 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU