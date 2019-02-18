Череповчанка засудила коллекторов за почту
Штраф в 20 000 рублей присудили череповецкому коллекторскому агенству
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Микрофинансовая компания нарушила Федеральный закон о персональных данных. Череповчанка написала жалобу на организацию по причине того, что коллектор в почтовом ящике оставил требование об оплате долга. На листе бумаги без конверта - что делает информацию доступной любому - были указаны личные данные должницы, включая даже ее фото.
Суд рассмотрел дело и вынес решение не в пользу коллекторов: за такое нарушение закона они заплатят 20 тысяч рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU