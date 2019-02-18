2019-02-18T17:36:50+03:00
Общество

В Вологде взвоют сирены — горожане должны следовать инструкциям

Во вторник в областной столице проведут проверку системы оповещения
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 февраля, в областной столице пройдет проверка системы оповещения населения. Будут включены сирены и громкоговорители, в это время по ТВ и радио передадут инструкции, которым нужно следовать, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России.

По нашей информации, будут использованы электромеханические сирены С-40 и сигнальных громкоговорители СГС-22М с сигналом "Внимание всем!".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24