В Вологде взвоют сирены — горожане должны следовать инструкциям

СЕГОДНЯ 17:36 2019-02-18T17:36:50+03:00

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Во вторник, 19 февраля, в областной столице пройдет проверка системы оповещения населения. Будут включены сирены и громкоговорители, в это время по ТВ и радио передадут инструкции, которым нужно следовать, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России.

По нашей информации, будут использованы электромеханические сирены С-40 и сигнальных громкоговорители СГС-22М с сигналом "Внимание всем!".

ИСТОЧНИК KP.RU