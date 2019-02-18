В Вологде взвоют сирены — горожане должны следовать инструкциям
Во вторник в областной столице проведут проверку системы оповещения
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Во вторник, 19 февраля, в областной столице пройдет проверка системы оповещения населения. Будут включены сирены и громкоговорители, в это время по ТВ и радио передадут инструкции, которым нужно следовать, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России.
По нашей информации, будут использованы электромеханические сирены С-40 и сигнальных громкоговорители СГС-22М с сигналом "Внимание всем!".
ИСТОЧНИК KP.RU