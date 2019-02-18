Череповчанам запретили выходить на лёд

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-18T17:20:05+03:00

С понедельника выход на лёд реки Шексны будет стоить до трех тысяч рублей

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Спасатели запретили ходить по реке Шексне с понедельника, 18 февраля, по причине промоин и критического истончения ледовой поверхности. Недавно пришло потепление и толщина снежной корки уже достигла 7 сантиметров, человека может не выдержать. На реке установили предупреждения, нарушителей ждет щтраф до 3 000 рублей.

Лед Ягробы пока безопасен для перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU