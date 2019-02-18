Череповчанка дала отпор грабителю в подъезде собственного дома

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-18T17:08:50+03:00

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В октябре прошлого года в подъезде одного из череповецких домов на 28-летнюю женщину напал грабитель. Мужчина поджидал свою жертву вечером - он спускался по лестнице и, когда поравнялся с девушкой, попытался отобрать сумку. Череповчанка дала молниеносный отпор нападавшему и ему пришлось удалиться ни с чем.

Потерпевшая побежала писать заявление на обидчика, описала внешность. Прошло несколько месяцев, прежде чем мужчину задержали. Он долго отпирался на опознании, но в конце-концов признался в содеянном. Оказалось, что это уже не первое дело 32-летнего череповчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU