В Вологде пенсионер сбил мать с дошкольницей на "зебре"

СЕГОДНЯ 16:54 2019-02-18T16:54:13+03:00

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Накануне днем 63-летний вологжанин сбил сразу двух человек, мирно переходивших дорогу на зеленый свет в установленном для этого месте. Вологодское отделение ГИБДД пояснило, что ДТП произошло на пересечении улицы Чернышевского и Карла Маркса. Пенсионер на автомашине "Рено Логан" собирался повернуть в сторону улицы Комсомольской и по какой-то причине не затормозил перед 34-летней матерью с 6-летней дочкой. Медики сообщают, что пострадавшие получили ушибы поясницы и лечатся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU