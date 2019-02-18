В Вологде пенсионер сбил мать с дошкольницей на "зебре"
ЧП произошло на Карла Маркса, 1
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:
Накануне днем 63-летний вологжанин сбил сразу двух человек, мирно переходивших дорогу на зеленый свет в установленном для этого месте. Вологодское отделение ГИБДД пояснило, что ДТП произошло на пересечении улицы Чернышевского и Карла Маркса. Пенсионер на автомашине "Рено Логан" собирался повернуть в сторону улицы Комсомольской и по какой-то причине не затормозил перед 34-летней матерью с 6-летней дочкой. Медики сообщают, что пострадавшие получили ушибы поясницы и лечатся дома.
ИСТОЧНИК KP.RU