В Череповце 5,5 лет колонии дали угонщику, который травмировал инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 16:39 2019-02-18T16:41:30+03:00

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В Череповце осудили водителя - ему дали пять лет за угон машины и травмирование инспектора ДПС.

38-летнего череповчанина признали виновным в угоне машины и применении насилия в отношении представителя власти.

ЧП произошло в октябре 2018 года в Вологде на улице Маяковского. Нетрезвый мужчина угнал машину у родственника и отправился на ней кататься. Но бдительные горожане позвонили в полицию: автомобиль с пьяным водителем был опасен окружающим.

Как рассказали в региональном управлении СК РФ, патрульные ГИБДД вскоре остановили угонщика. Один из инспекторов подошел, чтобы проверить документы. Но водитель иномарки заблокировал двери. Когда сотрудник полиции попытался открыть дверь, то угонщик нажал на педаль газа. Автомобиль протащил сотрудника ГИБДД по проезжей части - около 30 метров. У сотрудника ГИБДД диагностированы ушибы, ссадины, а также сотрясение головного мозга.

Машина нарушителя все-таки была найдена. Вычислили и угонщика.

В результате череповчанин пошел под суд, который отправил его на перевоспитание - приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU