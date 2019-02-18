2019-02-18T13:58:09+03:00
Происшествия

За убийство битой питерский дачник получил 9 лет 2 месяца колонии строгого режима

Иван Чухнин
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Житель Петербурга был признан виновным в зверском убийстве. ЧП случилось на даче в Бабаевском районе.

Он вместе с тремя братьями убил своего соседа в деревне Верхний Конец. Изуродованное тело 34-летнего мужчины нашли в его доме 16 июля 2018 года.

Подозреваемым стал его 41-летний сосед. Тот призналсяв содеяном и написал явку с повинной. Он рассказал, что ночью избил потерпевшего битой.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, оба они приехали из Санкт-Петербурга отдыхать на своих дачах. Но однажды поссорились. В ту ночь петербуржец решил разобраться с соседом, который ранее его обидел.

Он взял с собой группу поддержки - трех своих братьев. Четверо мужчин ворвались в дом соседа, один из них был вооружен битой. Избитого мужчину они бросили дома, а о его смерти узнали лишь наутро.

В результате суд приговорил мужчину к 9 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

Его родственники будут трудиться на исправительных работах 5 и 6 месяцев, при этом с их заработка будет удерживаться 15 процентов в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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