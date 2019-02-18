Серийного дачного вора поймали в Шекснинском районе

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-18T12:31:00+03:00

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Житель Шекснинского района сообщил в полицию, что его дачный дом ограбили воры. В деревню Толстово выехали полицейские. Оказалось, мужчина в своей беде был неодинок: аналогичные проникновения были совершены еще в несколько домов. Некто залезал через окно. Из дач были похищены электрические приборы, теплая одежда и продукты питания.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался мужчина без определенного места жительства 1965 г.р., который сознался в пятнадцати проникновениях в дома-дачи.

Все похищенное он складировал в одном из пустующих домов, где и проживал. Часть похищенного имущества была изъята в ходе обыска.

Следственным отделом ОМВД России по Шекснинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU