2019-02-18T11:00:31+03:00
Происшествия

В Вологде в столкновении пострадали два водителя

Иван Чухнин
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Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Вологде вечером 16 февраля.

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Вологодской области, ДТП случилось в 18:45 на улице Чернышевского возле дома №147.

Легковушка ВАЗ 2108, за рулем которой сидел мужчина 1990 года рождения, выскочила на встречку. Там двигался автомобиль «Лада Ларгус». Им управлял водитель 1981 года рождения.

В результате столкновения пострадали оба водителя. Водитель «восьмерки» получил серьезные травмы, его на карете скорой помощи доставили в больницу. Второй шофер будет лечиться амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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