В Вологде произошел пожар на четвертом этаже хрущевки
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В Вологде, неподалеку от вокзала произошел пожар. В воскресенье, 17 февраля, днем в кирпичной пятиэтажке на улице Зосимовской, 70 загорелась квартира.
Трехкомнатное жилье принадлежит 71-летней вологжанке.
Огонь вспыхнул около 15 часов. Огонь повредил комнату - 15 квадратных метров - и мебель.
Сумма ущерба составляет 200 тысяч рублей. Спасено материальных ценностей на полмиллиона рублей.
Никто из людей не пострадал. 10 человек были экстренно эвакуированы.
Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU