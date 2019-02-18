В Вологде произошел пожар на четвертом этаже хрущевки

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-18T10:51:37+03:00

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В Вологде, неподалеку от вокзала произошел пожар. В воскресенье, 17 февраля, днем в кирпичной пятиэтажке на улице Зосимовской, 70 загорелась квартира.

Трехкомнатное жилье принадлежит 71-летней вологжанке.

Огонь вспыхнул около 15 часов. Огонь повредил комнату - 15 квадратных метров - и мебель.

Сумма ущерба составляет 200 тысяч рублей. Спасено материальных ценностей на полмиллиона рублей.

Никто из людей не пострадал. 10 человек были экстренно эвакуированы.

Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU