Услужливый молодой человек помог женщине подняться и ограбил ее
В Вологде услужливый парень обокрал взослую женщину. Ему грозит 6 лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, в полицию обратилась 41-летняя вологжанка. Ночью она возращалась домой и упала у подъезда. Встать ей помогли два молодых человека. А наутро женщина поняла, что потеряла смартфон и 20 тысяч рублей, которые сняты с банковского счета.
Полицейские задержали 23-летнего молодого человека. Оперативники выяснили, что женщина выронила телефон, который парень подобрал, а потом воспользовался мобильным банком: сделал несколько покупок в интернет-магазине, потратив 9 тысяч рублей, а также скинул 13 тысяч рублей себе на интернет-кошелек.
Уголовное дело расследуется по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU