2019-02-17T16:51:44+03:00
Происшествия

Услужливый молодой человек помог женщине подняться и ограбил ее

Он может быть осужден на 6 лет лишения свободы
Иван Чухнин
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В Вологде услужливый парень обокрал взослую женщину. Ему грозит 6 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, в полицию обратилась 41-летняя вологжанка. Ночью она возращалась домой и упала у подъезда. Встать ей помогли два молодых человека. А наутро женщина поняла, что потеряла смартфон и 20 тысяч рублей, которые сняты с банковского счета.

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека. Оперативники выяснили, что женщина выронила телефон, который парень подобрал, а потом воспользовался мобильным банком: сделал несколько покупок в интернет-магазине, потратив 9 тысяч рублей, а также скинул 13 тысяч рублей себе на интернет-кошелек.

Уголовное дело расследуется по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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