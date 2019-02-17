2019-02-17T16:40:40+03:00
Происшествия

Двое неизвестных ограбили банк в Вологде

И ищет полиция
Иван Чухнин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Вологде произошло ограбление банка. ЧП случилось 15 февраля в 19-20 в павильоне одной из кредитных организаций, расположенных на ул. Ленинградской.

Полиция распространяет ориентировки, не разглашая подробности.

Мужчинам около 30 лет. Их фото появились благодаря камерам наблдения появились в сети.

ФотоПервый мужчина имеет рост 170-175 см, он нормального телосложения. Одет в синюю куртку, синие штаны, темные с белыми полосами кроссовки и серо-черную полосатую шапку.

Второй мужчина чуть выше - рост 175 см, нормального телосложения. Одет в черную куртку, черные штаны и черную шапку.

Если есть какая-нибудь информация, которая может помочь следствию, то необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить в дежурную часть УМВД России по г. Вологде: 72-00-01, 76-30-14; отдел полиции №2: 76-52-14; либо по телефонам: «112», «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Услужливый молодой человек помог женщине подняться и ограбил ее
Метрвецки пьяный череповчанин угнал машину и попал в аварию
Молодая пара попала под суд за избиение младенцев
Вооруженный до зубов мужчина был задержан в Вологде
Эко-протест пройдет в Вологде в Гайд-парке
По двадцать лет колонии грозит двум 18-летним вологжанам
В Бабаево появилась машина пехоты
Промсвязьбанк повысил ставку по вкладу «Мой доход» до 7,8 процентов годовых
С телевышки Череповца лед упал прямо на проезжую часть
Сотрудники ГИБДД спасли вологодского охотника на пустой дороге
Женщина подделывала документы на машину и попала под суд
В Вологодской области ушел под лед лесовоз
В Вологде гражданин устроил дебош в магазине
В Тотьме УАЗ при развороте не пропустил ВАЗ
За маковую соломку на чердаке тотьмичка может сесть на 3 года
Сосульки атакуют вологжан
В Вологде 38-летнего мужчину сняли с подоконника 4 этажа
Срок полномочий губернатора Вологодской области истекет в сентябре
В Череповце трамвай выкинуло с рельсов и развернуло поперек дороги
Андрей Малахов расскажет о трагедии вологодского мальчика, избитого опекунами