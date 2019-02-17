Двое неизвестных ограбили банк в Вологде

СЕГОДНЯ 16:40 2019-02-17T16:40:40+03:00

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В Вологде произошло ограбление банка. ЧП случилось 15 февраля в 19-20 в павильоне одной из кредитных организаций, расположенных на ул. Ленинградской.

Полиция распространяет ориентировки, не разглашая подробности.

Мужчинам около 30 лет. Их фото появились благодаря камерам наблдения появились в сети.

ФотоПервый мужчина имеет рост 170-175 см, он нормального телосложения. Одет в синюю куртку, синие штаны, темные с белыми полосами кроссовки и серо-черную полосатую шапку.

Второй мужчина чуть выше - рост 175 см, нормального телосложения. Одет в черную куртку, черные штаны и черную шапку.

Если есть какая-нибудь информация, которая может помочь следствию, то необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить в дежурную часть УМВД России по г. Вологде: 72-00-01, 76-30-14; отдел полиции №2: 76-52-14; либо по телефонам: «112», «02».

ИСТОЧНИК KP.RU