Молодая пара попала под суд за избиение младенцев
25-летняя мамаша и ее 23-летний сожитель предстанут перед судом за причинение тяжелых травм малышам. Одному из детей два года, а второму - семь месяцев.
С сентября 2018 года молодой человек жил с женщиной, а уже в ноябре оба ее ребенка попали больницу. У старшего мальчика оказалась тяжелая рана бедра, у младшего – черепно-мозговая травма.
В рукоприкладстве был заподозрен мужчина. Не смотря на юный возраст, он уже был неоднократно судим, в том чисдле за тяжкие преступления. Он нигде не работал, а с женщиной частенько ссорился.
Парочку задержали. Следствие доказало суду, что дети в семье регулярно подвергались насилию.
Как утверждает следствие, этим занимался и пришлый папаша, и мать.
При этом они уверяли, что старший ребенок травмировался случайно. Пытались скрыть и следы употребления алкоголя.
Сейчас дети находятся в доме ребенка. В ближайшее время материалы следствия передадут в суд, сообщает региональное управление Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU