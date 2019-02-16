2019-02-16T12:43:02+03:00
Происшествия

Молодая пара попала под суд за избиение младенцев

Внешне они представляли благополучную семью
Иван Чухнин
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25-летняя мамаша и ее 23-летний сожитель предстанут перед судом за причинение тяжелых травм малышам. Одному из детей два года, а второму - семь месяцев.

С сентября 2018 года молодой человек жил с женщиной, а уже в ноябре оба ее ребенка попали больницу. У старшего мальчика оказалась тяжелая рана бедра, у младшего – черепно-мозговая травма.

В рукоприкладстве был заподозрен мужчина. Не смотря на юный возраст, он уже был неоднократно судим, в том чисдле за тяжкие преступления. Он нигде не работал, а с женщиной частенько ссорился.

Парочку задержали. Следствие доказало суду, что дети в семье регулярно подвергались насилию.

Как утверждает следствие, этим занимался и пришлый папаша, и мать.

При этом они уверяли, что старший ребенок травмировался случайно. Пытались скрыть и следы употребления алкоголя.

Сейчас дети находятся в доме ребенка. В ближайшее время материалы следствия передадут в суд, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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