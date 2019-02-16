2019-02-16T12:22:28+03:00
Общество

Вооруженный до зубов мужчина был задержан в Вологде

При уличной ссоре он уронил пистолет
Иван Чухнин
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Вооруженного до зубов нарушителя общественного спокойствия стражи порядка доставили в полицию накануне, 15 февраля.

Днем, около 14 часов, в дежурной части стало известно, что на перекрестке улицы Петина и Пошехонского шоссе произошла ссора: пешеход поссорился с одним из автомобилистов, при этом обронил предмет, похожий на пистолет.

На место прибыла полиция. 34-летний пешеход был доставлен в полицию. У него при себе оказался целый арсенал: перочинный нож, похожий на боевой пистолет, а также граната, оказавшаяся муляжом.

На гражданина составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» , сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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