2019-02-15T18:52:05+03:00
Общество

Эко-протест пройдет в Вологде в Гайд-парке

Одним из ораторов будет глава ибирательного штаба партии "Яблоко"
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Фото - паблик партии "Яблоко" "ВКонтакте".Фото - паблик партии "Яблоко" "ВКонтакте".
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В Вологде в субботу заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков намерен выступить на митинге экопротеста.

Мероприятие пройдет на улице Воровского около дома №66 в 14:00.

На митинге пойдет речь о мусорной реформе, которая стартовала по всей стране, вызывая недовольство и споры.

Николай Рыбаков известен как политик и эколог. Его можно видеть в политических шоу на федеральных каналах "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Право голоса", Время покажет". Он - Глава Единого избирательного штаба партии "Яблоко", руководитель ряда предвыборных кампаний "Яблока".

ИСТОЧНИК KP.RU

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