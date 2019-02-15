Эко-протест пройдет в Вологде в Гайд-парке

СЕГОДНЯ 18:52 2019-02-15T18:52:05+03:00

Одним из ораторов будет глава ибирательного штаба партии "Яблоко"

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В Вологде в субботу заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков намерен выступить на митинге экопротеста.

Мероприятие пройдет на улице Воровского около дома №66 в 14:00.

На митинге пойдет речь о мусорной реформе, которая стартовала по всей стране, вызывая недовольство и споры.

Николай Рыбаков известен как политик и эколог. Его можно видеть в политических шоу на федеральных каналах "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Право голоса", Время покажет". Он - Глава Единого избирательного штаба партии "Яблоко", руководитель ряда предвыборных кампаний "Яблока".

ИСТОЧНИК KP.RU