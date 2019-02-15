2019-02-15T18:04:45+03:00
Происшествия

По двадцать лет колонии грозит двум 18-летним вологжанам

Они торговали наркотиками
Иван Чухнин
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Молодые люди торговали наркотиками. У них обнаружили 44,09 грамма синтетических наркотиков.

Вологодские сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России получили наводку на сбытчиков.

В результате были задержаны двое 18-летних молодых людей.

При них обнаружено 16 свертков, в которых оказались наркотики. Задержанные рассказали еще о 15 свёртках, которые были в закладках.

Общий вес наркотиков составил 44,09 грамма.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере.

Парянм грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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