По двадцать лет колонии грозит двум 18-летним вологжанам
Они торговали наркотиками
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Молодые люди торговали наркотиками. У них обнаружили 44,09 грамма синтетических наркотиков.
Вологодские сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России получили наводку на сбытчиков.
В результате были задержаны двое 18-летних молодых людей.
При них обнаружено 16 свертков, в которых оказались наркотики. Задержанные рассказали еще о 15 свёртках, которые были в закладках.
Общий вес наркотиков составил 44,09 грамма.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере.
Парянм грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU