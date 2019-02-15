В Бабаево появилась машина пехоты

СЕГОДНЯ 17:30 2019-02-15T17:49:48+03:00

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В Бабаево появился новый монумент.

В тридцатую годовщину вывода войск из Афганистана в Бабаево был торжественно открыт памятный знак – боевая машина пехоты. Появился он на улице Садовой - теперь в этом микрорайоне есть площадка, где можно проводить патриотические занятия.

Об этом сообщает на своей странце ВКонтакте глава района Юрий Парфенов.

Идея установки памятника возникла в 2010 году. И только сейчас это удалось сделать.

Всего из Бабаевского района в Афганистан было призвано 52 человека, 1 из них погиб. На сегодняшний день здесь проживает 34 ветерана.

ИСТОЧНИК KP.RU