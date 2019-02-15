В Бабаево появилась машина пехоты
Монумент открыт в честь 30-й годовщины вывода войск из Афганистана
Фото со страницы Юрия Парфенова.
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В Бабаево появился новый монумент.
В тридцатую годовщину вывода войск из Афганистана в Бабаево был торжественно открыт памятный знак – боевая машина пехоты. Появился он на улице Садовой - теперь в этом микрорайоне есть площадка, где можно проводить патриотические занятия.
Об этом сообщает на своей странце ВКонтакте глава района Юрий Парфенов.
Идея установки памятника возникла в 2010 году. И только сейчас это удалось сделать.
Всего из Бабаевского района в Афганистан было призвано 52 человека, 1 из них погиб. На сегодняшний день здесь проживает 34 ветерана.
ИСТОЧНИК KP.RU