2019-02-15T16:55:24+03:00
Происшествия

С телевышки Череповца лед упал прямо на проезжую часть

Из-за этого движение по улице Ломоносова ограничено
Иван Чухнин
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В Череповце с телевышки на проезжую часть упала ледяная глыба. ЧП случилось на улице Ломоносова.

В результате инцидента пришлось ограничить движение автомобилей.

Движение было прекращено по участку улицы Ломоносова от проспекта Строителей до улицы Ленина.

Как предупредила пресс-служба мэрии, ограничение будет действовать до 18 часов: вышку проверят и, в случае необходимости, очистят от льда и снега.

Поэтому автомобилистов попросили учитывать запрет проезда, продумывать свой маршрут.

Такая напасть случается в Череповце не редко - виной тому перепады температуры. Кроме того, в Череповце объявлено штормовое предупреждение. Ветер может достигать до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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