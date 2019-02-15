С телевышки Череповца лед упал прямо на проезжую часть
В Череповце с телевышки на проезжую часть упала ледяная глыба. ЧП случилось на улице Ломоносова.
В результате инцидента пришлось ограничить движение автомобилей.
Движение было прекращено по участку улицы Ломоносова от проспекта Строителей до улицы Ленина.
Как предупредила пресс-служба мэрии, ограничение будет действовать до 18 часов: вышку проверят и, в случае необходимости, очистят от льда и снега.
Поэтому автомобилистов попросили учитывать запрет проезда, продумывать свой маршрут.
Такая напасть случается в Череповце не редко - виной тому перепады температуры. Кроме того, в Череповце объявлено штормовое предупреждение. Ветер может достигать до 15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU