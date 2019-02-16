2019-02-16T12:55:56+03:00
Происшествия

Метрвецки пьяный череповчанин угнал машину и попал в аварию

Иван Чухнин
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В дежурную часть Череповца позвонила женщина - на улице Парковой произошла авария. Автомобиль КИА врезался в другую машину, водитель попытался скрыться с места происшествия, но автомобиль застрял в сугробе.

Наряд ГИБДД обнаружил водителя спящим в салоне закрытого авто. Полицейские разбудили его. Оказалось, мужчина был мертвецки пьян. Содержание паров алкоголя составило 0,990 мг/литр при допустимом значении 0,16 мг/л.

Позже выяснилось, что череповчанин угнал авто у знакомой.

Владелица авто сообщила, что не доверяла управление своим транспортом задержанному, и заявила в полицию об угоне.

В отношении злоумышленника составлены протоколы об административных правонарушениях за оставление места ДТП и за управление транспортным средством без документов.

Также возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

За повторную езду в пьяном виде возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции статей предусматривают наказание в виде наложения крупного административного штрафа и лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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