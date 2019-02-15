2019-02-15T16:20:46+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД спасли вологодского охотника на пустой дороге

Иван Чухнин
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Фото Верховажского отдела ГИБДД.Фото Верховажского отдела ГИБДД.
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Мужчина в Верховажском районе едва не замерз: он оказался на пустой дороге возле автомобиля, вдали от жилья.

Мужчина приехал охотиться в Верховажский район. Он вышел из автомобиля на трассе Верховажье — Рогна, в этот момент двери автомобиля неожиданно заблокировались. При этом ключи остались в замке зажигания. Телефон также остался в салоне.

При этом на дороге не было попутных машин, а ближайшая деревня была в 10 километрах.

То есть охотник реально мог погибнуть. Но случилось невероятное: мимо проезжал партульный автомобиль ДПС. С телефона полицейского водитель позвонил товарищу и попросил привезти запасные ключи.

Пока друг ехал, охотник грелся в автомобиле полиции.

Как сообщает сайт ГИБДД, охотник поблагодарил верховажских сотрудников ГИБДД за помощь в экстренной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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