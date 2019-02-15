Женщина подделывала документы на машину и попала под суд
Женщина печатала диагностические карты автомобиля дома на принтере.
Районный суд признал 41-летнюю жительницу Чагодощенского района виновной. Она трижды распечатала диагностические карты и тем самым совершила три преступления.
Первый раз в сентябре 2018 года она сделала диагностическую карту на машину своего отца.
Вместе с документами на автомобиль она предъявила фальшивку в страховой компании. И там выдали ей электронный полис ОСАГО, позволяющий законно ездить на автомобиле.
Оказалось, обвиняемая сделала еще пару фальшивок: она их продала за 800 рублей двум землякам.
В суде женщина полностью признала свою вину.
Ей назначено 4 месяца ограничения свободы, сообщает сайт областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU