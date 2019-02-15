Женщина подделывала документы на машину и попала под суд

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-15T14:20:03+03:00

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Женщина печатала диагностические карты автомобиля дома на принтере.

Районный суд признал 41-летнюю жительницу Чагодощенского района виновной. Она трижды распечатала диагностические карты и тем самым совершила три преступления.

Первый раз в сентябре 2018 года она сделала диагностическую карту на машину своего отца.

Вместе с документами на автомобиль она предъявила фальшивку в страховой компании. И там выдали ей электронный полис ОСАГО, позволяющий законно ездить на автомобиле.

Оказалось, обвиняемая сделала еще пару фальшивок: она их продала за 800 рублей двум землякам.

В суде женщина полностью признала свою вину.

Ей назначено 4 месяца ограничения свободы, сообщает сайт областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU