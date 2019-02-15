2019-02-15T11:07:30+03:00
Происшествия

В Вологодской области ушел под лед лесовоз

Иван Чухнин
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой МЧС, Вологда.Фото предоставлено пресс-службой МЧС, Вологда.
Изменить размер текста:

В Вологодской области на ледовой переправе через реку Сухона на автодороге возле поселка Михайловка Тотемского района провалился под лёд автомобиль Урал.

Машина везла круглый лес.

Подо льдом оказались задние колеса лесовоза. ЧП случилось 14 февраля в 18 часов вечера. По мнению МЧС, машина ушла под лед из-за превышения грузоподъемности. На ледовой переправе она была установлена до 5 тонн.

Такой знак по ограничению нагрузки на ось был размещен на въезде. Однако водитель проигнорировал его и выехал на водоём. У самого берега лед не выдержал.

Работа переправы была приостановлена для движения автотранспорта. Водитель, нарушивший требования безопасности, будет оштрафован.

Лесовоз был разгружен, однако он до сих пор находится в ледовом плену. Водитель не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде гражданин устроил дебош в магазине
В Тотьме УАЗ при развороте не пропустил ВАЗ
За маковую соломку на чердаке тотьмичка может сесть на 3 года
Сосульки атакуют вологжан
В Вологде 38-летнего мужчину сняли с подоконника 4 этажа
Срок полномочий губернатора Вологодской области истекет в сентябре
В Череповце трамвай выкинуло с рельсов и развернуло поперек дороги
Андрей Малахов расскажет о трагедии вологодского мальчика, избитого опекунами
Череповецкий иконописец накопил долг по алиментам
Викторина со сладкими подарками от "АтАг" стартовала "ВКонтакте"
Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека
О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники
В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей
Череповецкий организатор казино отделался штрафом
Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года
ЧП на бульваре Доменщиков: сосулька упала на голову школьницы
В мертвых череповецких речках появится рыба?
"Северсталь" опубликовала список вакансий
Водитель ВАЗ вывел легковушку прямо под грузовик Скания
Первая выставка в Вологодской картинной галерее состоялась 65 лет назад
У череповчанина забрали за долги ГАЗельку, на которой он работал
15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды
19 февраля по Вологде будут выть сирены
Череповчанин "обмыл" новую машину и въехал на ней в сугроб
В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину
В Вологде задержали кабельных рецедивистов
16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили
Промсвязьбанк предлагает спецсчета для госзакупок