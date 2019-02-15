В Вологодской области ушел под лед лесовоз

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-15T11:07:30+03:00

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В Вологодской области на ледовой переправе через реку Сухона на автодороге возле поселка Михайловка Тотемского района провалился под лёд автомобиль Урал.

Машина везла круглый лес.

Подо льдом оказались задние колеса лесовоза. ЧП случилось 14 февраля в 18 часов вечера. По мнению МЧС, машина ушла под лед из-за превышения грузоподъемности. На ледовой переправе она была установлена до 5 тонн.

Такой знак по ограничению нагрузки на ось был размещен на въезде. Однако водитель проигнорировал его и выехал на водоём. У самого берега лед не выдержал.

Работа переправы была приостановлена для движения автотранспорта. Водитель, нарушивший требования безопасности, будет оштрафован.

Лесовоз был разгружен, однако он до сих пор находится в ледовом плену. Водитель не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU