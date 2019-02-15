В Вологде гражданин устроил дебош в магазине
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В Вологде в магазине задержали дебошира - он требовал продать алкоголь.
Тревожная кнопка сработала в супермаркете на Советском проспекте. На место выехали бойцы Росгвардии.
Администратор магазина рассказал, что после 23 чвсов в магазин зашёл посетитель и стал требовать алкоголь.Никакие слова о том, что продавать алкоголь после 23:00 запрещено, его не убедили.
Напротив, он впал в истерику, начал скандалить и оскорблять сотрудников, сообщили в Росгвардии.
Скандалист оказался ранее судим. Его передали в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU