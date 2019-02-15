В Тотьме УАЗ при развороте не пропустил ВАЗ
Один из водителей получил травмы
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В Тотьме на улице Советской произошло ДТП. При столкновении автомобилей пострадал один из водителей.
Как сообщает областное управление ГИБДД, днем, около полудня, 13 февраля у дома №35 24-летний молодой человек двигался на УАЗ-315195. Он разворачивался. Но при этом не пропустил автомобиль ВАЗ-21140 под управлением 20-летнего водителя.
В аварии травмирован водитель УАЗа — он доставлен в больницу с сотрясением мозга и ушибами. Инспекторы ГИБДД разбираются во всех подробностях столкновения.
ИСТОЧНИК KP.RU