За маковую соломку на чердаке тотьмичка может сесть на 3 года
Девушка 26 лет была задержана за пакет маковой соломки
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Полиция Тотемского района задержала девушку 1992 года рождения: в ее частном доме при обыске обнаружили пакет с маковой соломкой - 340 грамм. За приобретение и хранение наркотиков в значительном размере гражданку могут посадить за решетку на 3 года. На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщает УМВД России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU