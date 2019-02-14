За маковую соломку на чердаке тотьмичка может сесть на 3 года

СЕГОДНЯ 17:29 2019-02-14T17:29:03+03:00

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Полиция Тотемского района задержала девушку 1992 года рождения: в ее частном доме при обыске обнаружили пакет с маковой соломкой - 340 грамм. За приобретение и хранение наркотиков в значительном размере гражданку могут посадить за решетку на 3 года. На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщает УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU