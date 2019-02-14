2019-02-14T17:07:45+03:00
Происшествия

Сосульки атакуют вологжан

Серьезно пострадала школьница из Череповца, а также несколько автомобилей
Евдокия САХАРОВА
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На данный момент сотрудники СК РФ Вологодской области выясняют обстоятельства произошедшей трагедии: 16-летняя школьница из города металлургов пострадала от рухнувшей на нее глыбы льда. ЧП произошло у дома №41 на Бульваре Доменщиков в Череповце. Девушку увезли в больницу.

В Вологде у дома №61а по улице Чехова рухнул застывший снег прямо на автомобили: помялись капоты и крыши, разбиты лобовые стекла. Автовладельцы собираются судиться с коммунальщиками, которые не смогли должным образом очистить крыши.

В Соколе глыба раздавила ВАЗ-2114 у дома №2 на Гражданской улице. Люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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