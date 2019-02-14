2019-02-14T16:14:41+03:00
Происшествия

В Вологде 38-летнего мужчину сняли с подоконника 4 этажа

Сохранить здоровье и жизнь ему помогли полицейские
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дезориентированный вологжанин собирался выйти из окна многоэтажки на улице Ярославской. Спасти его смогли полицейские.

Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на областную аварийно-спасательную службу, ЧП едва не случилось около 8 часов вечера в доме № 42 на улице Ярославской.

Спасателям выехали по сообщению о том, что на подоконнике 4 этажа сидит мужчина. Прохожие были уверены, что он вот-вот спрыгнет вниз.

Спасателей опредили полицейские - они сумели уговорить вологжанина вернуться в квартиру.

Есть предположение, что 38-летний обитатель многоэтажки мог принять сильнодействующие вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сосульки атакуют вологжан
Срок полномочий губернатора Вологодской области истекет в сентябре
В Череповце трамвай выкинуло с рельсов и развернуло поперек дороги
Андрей Малахов расскажет о трагедии вологодского мальчика, избитого опекунами
Череповецкий иконописец накопил долг по алиментам
Викторина со сладкими подарками от "АтАг" стартовала "ВКонтакте"
Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека
О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники
В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей
Череповецкий организатор казино отделался штрафом
Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года
ЧП на бульваре Доменщиков: сосулька упала на голову школьницы
В мертвых череповецких речках появится рыба?
"Северсталь" опубликовала список вакансий
Водитель ВАЗ вывел легковушку прямо под грузовик Скания
Первая выставка в Вологодской картинной галерее состоялась 65 лет назад
У череповчанина забрали за долги ГАЗельку, на которой он работал
15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды
19 февраля по Вологде будут выть сирены
Череповчанин "обмыл" новую машину и въехал на ней в сугроб
В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину
В Вологде задержали кабельных рецедивистов
16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили
Промсвязьбанк предлагает спецсчета для госзакупок