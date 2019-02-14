В Вологде 38-летнего мужчину сняли с подоконника 4 этажа
Сохранить здоровье и жизнь ему помогли полицейские
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Дезориентированный вологжанин собирался выйти из окна многоэтажки на улице Ярославской. Спасти его смогли полицейские.
Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на областную аварийно-спасательную службу, ЧП едва не случилось около 8 часов вечера в доме № 42 на улице Ярославской.
Спасателям выехали по сообщению о том, что на подоконнике 4 этажа сидит мужчина. Прохожие были уверены, что он вот-вот спрыгнет вниз.
Спасателей опредили полицейские - они сумели уговорить вологжанина вернуться в квартиру.
Есть предположение, что 38-летний обитатель многоэтажки мог принять сильнодействующие вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU