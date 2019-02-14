Срок полномочий губернатора Вологодской области истекет в сентябре
Олег Кувшщинников вновь намерен занять кресло губернатора Вологодской области.
Об этом он заявил в интервью РИА «Новости» на Российском инвестиционном форуме, который проходит в эти дни в Сочи.
Напомним, срок полномочий Олега Кувшинникова истекает в сентябре 2019 года, тогда же проходит и Единый день голосования.
«Я принял такое решение, посоветовавшись с коллегами, родственниками, с полномочным представителем Президента РФ," - заявил Олег Кувшинников.
По его словам, он намерен завершить все программы и проекты, которые были запущены.
Ранее о своих претензиях на кресло первого лица региона заявила самая состоятельная депутат Законодательного Собрания области Ирина Ясакова.
ИСТОЧНИК KP.RU