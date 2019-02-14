2019-02-14T14:37:43+03:00
Политика

Срок полномочий губернатора Вологодской области истекет в сентябре

Он собирается снова занять этот пост
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Олег Кувшщинников вновь намерен занять кресло губернатора Вологодской области.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости» на Российском инвестиционном форуме, который проходит в эти дни в Сочи.

Напомним, срок полномочий Олега Кувшинникова истекает в сентябре 2019 года, тогда же проходит и Единый день голосования.

«Я принял такое решение, посоветовавшись с коллегами, родственниками, с полномочным представителем Президента РФ," - заявил Олег Кувшинников.

По его словам, он намерен завершить все программы и проекты, которые были запущены.

Ранее о своих претензиях на кресло первого лица региона заявила самая состоятельная депутат Законодательного Собрания области Ирина Ясакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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