В Череповце трамвай выкинуло с рельсов и развернуло поперек дороги

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-14T13:52:29+03:00

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14 февраля в Череповце выкинуло с рельсов трамвай и развернуло его поперек дороги.

ЧП случилось у дома № 24 на проспекте Победы рано утром - в 4:30. Фотографию с развернувшимся трамваем опубликовал паблик "ВКонтакте" "ДТП Чеореповца".

Как выяснилось, в такое раннее время трамвай был без пассажиров. Он объезжал маршрут для проверки состояния трамвайных путей.

Как рассказал замдиректора ООО «Электротранс» Сергей Григорьев, такие объезды совершаются ежедневно для того, чтобы выявить проблемные места, в том числе снежные заносы и наледь.

Вагон вылетел с рельсов именно из-за наледи. На место сразу выехала аварийная служба, которая вернула трамвай на рельсы и убрала лед.

Все было сделано оперативно, остальные трамваи вышли на маршруты вовремя. Пострадавших и материального ущерба нет.

ИСТОЧНИК KP.RU