2019-02-14T12:53:32+03:00
Общество

Андрей Малахов расскажет о трагедии вологодского мальчика, избитого опекунами

Программа выйдет в эфир 14 февраля
Иван Чухнин
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Стоп-кадр ТК "Россия-1".Стоп-кадр ТК "Россия-1".
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На телеканале "Россия -1" выйдет в эфир передача о трагедии мальчика Степана.

14 февраля, в 17:25, о ЧП в вологодской приемной семье расскажет программа Андрея Малахова. Тема ток-шоу известнейшего ведущего - «Как живут дети в приемных семьях».

История с мальчиком Степаном, жестоко избитого в приемной семье, потрясла многих. Он попал в больницу в августе месяце и до сих пор находится в коме.

Уголовное дело по расследованию ЧП было передано в Москву, в Следственный комитет, по личному указанию руководителя ведомства Александра Бастрыкина.

В городе с тех пор поменялись два руководителя городской службы опеки. В соцсетях была создана группа защиты Степана, требующая наказания всех виновных в трагедии. Активисты требуют ежемесячных выходов в приемные семьи надзорных органов.

Напомним, летом Вологда "прогремела" в другой передаче Андрея Малахова. Речь шла о сексуальном беспределе, которое творилось в стенах Вологодского областного драматического театра.

Художественный руководитель, директор, режиссер постановщик, а по совместительству педагог местного колледжа искусств Зураб Нанобашвили был обвинен в сексуальных домогательствах к двум учащимся 16 и 17 лет. Подобные случаи припомнили и арктрисы драмтеатра. В результате Зураб Нанобашвили был буквально изгнан из региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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