2019-02-14T12:18:39+03:00
Общество

Череповецкий иконописец накопил долг по алиментам

Задолженность на содержание троих детей составила 95 тысяч рублей
Иван Чухнин
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Иконописец скрывался от троих детей. Мужчина, имея троих детей, не платил алименты с октября 2018 года и накопил долг 95 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина имеет профессию иконописца.

До 2016 года он был прописан в Череповецком районе. Однако его пригласили служить в Приход храма святой Троицы в село Липин Бор Вашкинского района.

В октябре 2018 года он уволился из прихода, с тех пор нигде не работал.

Судебные приставы нашли его в Череповце, он обитал у друзей.

В Центр занятости он не обратился - так как не знал о ее существовании.

Как сообщают судебные приставы по Череповецкому району, мужчина не знал, что у тех, кто не работает, долг по алиментам не замораживается.

В результате был составлен протокол об административном правонарушении по статье ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Его обязали погасить долг и выплатить штаф. Он составит от 100 до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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