2019-02-13T16:42:44+03:00
Экономика

Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека

Согласно договору, они должны были справить новоселье год назад
Иван Чухнин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Череповце оказались обманутыми еще 104 дольщика. О том, что строительная ипотечкная компания "ХХI век" не выполняет обязательств, сообщает областная прокуратура.

104, человека не могут дождаться ключей от новых квартир в жилом доме на улице Карла Маркса, 1. Хотя в их договорах обозначен срок - 31 декабря 2017 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, здание всё ещё не достроено. Прокуратура Череповца подает на застройщика в суд, чтобы тот обязал застройщика закончить работы и ввести многоквартирный дом в эксплуатацию.

Юристы компании намерены оправдываться препонами, которые были при регистрациии земельного участка. Это не дало подрядчикам возможности получать денежные средства для продолжения работ на строительстве объекта.

Кроме того, у застройщика проблемы со страхованием. А как итог - проблемы у 104 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Викторина со сладкими подарками от "АтАг" стартовала "ВКонтакте"
О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники
В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей
Череповецкий организатор казино отделался штрафом
Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года
ЧП на бульваре Доменщиков: сосулька упала на голову школьницы
В мертвых череповецких речках появится рыба?
"Северсталь" опубликовала список вакансий
Водитель ВАЗ вывел легковушку прямо под грузовик Скания
Первая выставка в Вологодской картинной галерее состоялась 65 лет назад
У череповчанина забрали за долги ГАЗельку, на которой он работал
15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды
19 февраля по Вологде будут выть сирены
Череповчанин "обмыл" новую машину и въехал на ней в сугроб
В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину
В Вологде задержали кабельных рецедивистов
16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили
Промсвязьбанк предлагает спецсчета для госзакупок