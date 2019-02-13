Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека
В Череповце оказались обманутыми еще 104 дольщика. О том, что строительная ипотечкная компания "ХХI век" не выполняет обязательств, сообщает областная прокуратура.
104, человека не могут дождаться ключей от новых квартир в жилом доме на улице Карла Маркса, 1. Хотя в их договорах обозначен срок - 31 декабря 2017 года.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, здание всё ещё не достроено. Прокуратура Череповца подает на застройщика в суд, чтобы тот обязал застройщика закончить работы и ввести многоквартирный дом в эксплуатацию.
Юристы компании намерены оправдываться препонами, которые были при регистрациии земельного участка. Это не дало подрядчикам возможности получать денежные средства для продолжения работ на строительстве объекта.
Кроме того, у застройщика проблемы со страхованием. А как итог - проблемы у 104 дольщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU