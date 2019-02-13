Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека

13 Февр. 16:42 2019-02-13T16:42:44+03:00

Согласно договору, они должны были справить новоселье год назад

Изменить размер текста: A A

В Череповце оказались обманутыми еще 104 дольщика. О том, что строительная ипотечкная компания "ХХI век" не выполняет обязательств, сообщает областная прокуратура.

104, человека не могут дождаться ключей от новых квартир в жилом доме на улице Карла Маркса, 1. Хотя в их договорах обозначен срок - 31 декабря 2017 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, здание всё ещё не достроено. Прокуратура Череповца подает на застройщика в суд, чтобы тот обязал застройщика закончить работы и ввести многоквартирный дом в эксплуатацию.

Юристы компании намерены оправдываться препонами, которые были при регистрациии земельного участка. Это не дало подрядчикам возможности получать денежные средства для продолжения работ на строительстве объекта.

Кроме того, у застройщика проблемы со страхованием. А как итог - проблемы у 104 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU