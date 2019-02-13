О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники

13 Февр. 16:10 2019-02-13T16:10:21+03:00

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В группе «Сокольские сплетни» появилось сообщение, в котором говорится о том, что в Соколе появился догхантер. Владельцы собак предупреждают о том, что маньяк разбросал отраву вдоль маршрутов, где выгуливаются собаки.

Житель печатника - микрорайона Сокола пишет: "Вниманию владельцев собак! Сегодня гулял со своим шпицем и был очень удивлён и напуган, когда собака с тропки что-то взяла. Оказалось, что это розовая отрава от собак, предусмотрительно рассыпанная именно на тропе. Будьте бдительны и расскажите всем!".

Отметим, что называется конкретный район Сокола – Печаткино, но возможно, яд разбросан и в других районах.

ИСТОЧНИК KP.RU