О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники
В группе «Сокольские сплетни» появилось сообщение, в котором говорится о том, что в Соколе появился догхантер. Владельцы собак предупреждают о том, что маньяк разбросал отраву вдоль маршрутов, где выгуливаются собаки.
Житель печатника - микрорайона Сокола пишет: "Вниманию владельцев собак! Сегодня гулял со своим шпицем и был очень удивлён и напуган, когда собака с тропки что-то взяла. Оказалось, что это розовая отрава от собак, предусмотрительно рассыпанная именно на тропе. Будьте бдительны и расскажите всем!".
Отметим, что называется конкретный район Сокола – Печаткино, но возможно, яд разбросан и в других районах.
ИСТОЧНИК KP.RU