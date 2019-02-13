В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей
В Грязовецком районе начальница одного из отделений почтовой связи пойдет под суд из-за присвоении денег и имущества.
Расследование уголовного дела в связи с неоднократным присвоением денег и имущества закончено.
32-летняя женщина трижды совершала присвоение средств, полученных от реализации товаров и товарно- материальных ценностей: первый раз - 35,8 тыс. рублей, затем 83,7 тысяч рублей и, наконец, 98 тысяч рублей. Таким образом, всего ею похищено 217 тысяч рублей.
Как выявила ведомственная проверка, деньги от реализации газет, продуктов питания в кассу вносились не в полном объеме.
На основании заявления ФГУП «Почта России» и материалов оперативно-розыскной деятельности МО МВД России «Грязовецкий» следователями было возбуждено три уголовных дела.
Вскоре состоится суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Почты России, женщина уволена, а отделение работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU