2019-02-13T19:02:21+03:00
Общество

В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей

Она пойдет под суд
Иван Чухнин
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В Грязовецком районе начальница одного из отделений почтовой связи пойдет под суд из-за присвоении денег и имущества.

Расследование уголовного дела в связи с неоднократным присвоением денег и имущества закончено.

32-летняя женщина трижды совершала присвоение средств, полученных от реализации товаров и товарно- материальных ценностей: первый раз - 35,8 тыс. рублей, затем 83,7 тысяч рублей и, наконец, 98 тысяч рублей. Таким образом, всего ею похищено 217 тысяч рублей.

Как выявила ведомственная проверка, деньги от реализации газет, продуктов питания в кассу вносились не в полном объеме.

На основании заявления ФГУП «Почта России» и материалов оперативно-розыскной деятельности МО МВД России «Грязовецкий» следователями было возбуждено три уголовных дела.

Вскоре состоится суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Почты России, женщина уволена, а отделение работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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