2019-02-13T13:22:34+03:00
Происшествия

Череповецкий организатор казино отделался штрафом

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В Череповце вынесли приговор организатору казино, который он называл "биржей".

45-летний мужчина открывал игральные клубы в разных районах Череповца.

Следователи зафиксировали, что он арендовал помещения на улицах Пионерской, Ленина и Раахе и проспекте Победы. Там он размещал компьютеры, в которые было загружены игровые программы. При этом игорные зоны для маскировки он называл "биржей".

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД по Вологодской области осенью 2018 года провели спецоперацию по ликвидации незаконного игорного зала на проспекте Победы.

Было изъято 11 компьютеров.

45-летний череповчанин был осужден за незаконную организацию и проведение азартных игр. На суде он признался и даже внес внес деньги в благотворительный фонд.

В результате ему назначен штраф - 100 тысяч рублей. А компьютеры будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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