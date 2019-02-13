Череповецкий организатор казино отделался штрафом
В Череповце вынесли приговор организатору казино, который он называл "биржей".
45-летний мужчина открывал игральные клубы в разных районах Череповца.
Следователи зафиксировали, что он арендовал помещения на улицах Пионерской, Ленина и Раахе и проспекте Победы. Там он размещал компьютеры, в которые было загружены игровые программы. При этом игорные зоны для маскировки он называл "биржей".
Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД по Вологодской области осенью 2018 года провели спецоперацию по ликвидации незаконного игорного зала на проспекте Победы.
Было изъято 11 компьютеров.
45-летний череповчанин был осужден за незаконную организацию и проведение азартных игр. На суде он признался и даже внес внес деньги в благотворительный фонд.
В результате ему назначен штраф - 100 тысяч рублей. А компьютеры будут уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU