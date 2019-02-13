Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года
Жуткая находка шокировала даже видавших виды спасателей
Специалисты городской аварийно-спасательной службы 12 февраля выехали на вызов: необходимо было вскрыть двери в квартире многоэтажного дома №27 по улице Октябрьской.
Их вызвала полиция. Ту, в свою очередь, озадачили жильцы дома.
За дверями всех ждала жуткая находка.
В квартире обнаружены два трупа. Их личности установлены. Это мужчины 1950 и 1990 годов рождения. Оба проживали в Вологде.
Их тела пролежали в помещении более года.
Сейчас страшная находка отправлена на экспертизу. Криминалистам должны выяснить отчего погибли люди.
Материалы направлены в Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU