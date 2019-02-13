2019-02-13T12:53:05+03:00
Происшествия

Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года

Их нашли в квартире в многоквартирном доме на улице Октябрьской
Иван Чухнин
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Жуткая находка шокировала даже видавших виды спасателей

Специалисты городской аварийно-спасательной службы 12 февраля выехали на вызов: необходимо было вскрыть двери в квартире многоэтажного дома №27 по улице Октябрьской.

Их вызвала полиция. Ту, в свою очередь, озадачили жильцы дома.

За дверями всех ждала жуткая находка.

В квартире обнаружены два трупа. Их личности установлены. Это мужчины 1950 и 1990 годов рождения. Оба проживали в Вологде.

Их тела пролежали в помещении более года.

Сейчас страшная находка отправлена на экспертизу. Криминалистам должны выяснить отчего погибли люди.

Материалы направлены в Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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