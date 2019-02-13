2019-02-13T11:24:08+03:00
Происшествия

ЧП на бульваре Доменщиков: сосулька упала на голову школьницы

Девочку без сознания нашел прохожий
Иван Чухнин
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Лед упал на голову 16-летней школьнице. ЧП случилось в Череповце, на бульваре Доменщиков, около дома №41. 16-летняя девочка направлялась в школу.

О ЧП сообщает 35media.ru. Родители говорят, что девочку, лежащей на снегу без сознания, нашёл мужчина. Он привёл её в себя и позвонили родным. Те вызвали на место скорую помощь и полицию. Школьницу карета скорой отвезла в Детскую городскую больницу. У нее рваная рана головы. Сейчас девочка находится в сознании, разговаривает.

Однако диагноз уточняется - вероятно, у нее сотрясение мозга. По словам отца, она ничего не помнит о случившемся. Инцидент произошёл на бульваре Доменщиков, 41.

Судя по паспорту многоквартирного дома, его обслуживает управляющая компания «Жилремстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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