2019-02-13T13:02:39+03:00
Экономика

В мертвых череповецких речках появится рыба?

10 миллионов федералы готовы потратить на их экологическую реабилитацию
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Оживить загаженные производствами реки Череповца намерены экологи.

Такую амбиционную цель они ставят перед собой, получая 10 миллионов федеральных рублей: в водоемах вновь должна появиться рыба.

Речки Серовку, Ягорбу и Кошту в течение долгих лет умертвляли промышленные предприятия, сбрасывая в них стоки. Там давно исчезла рыба.

Национальный проект «Экология» должен изменить ситуацию. Сейчас планируется подготовить проектно-сметную документацию для восстановления рек.

Для экологической реабилитации водоемов, возможно, понадобится очистка дна, расширение русла и берегоукрепление, пишет сайт Законодательного собрания Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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