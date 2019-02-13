В мертвых череповецких речках появится рыба?
Оживить загаженные производствами реки Череповца намерены экологи.
Такую амбиционную цель они ставят перед собой, получая 10 миллионов федеральных рублей: в водоемах вновь должна появиться рыба.
Речки Серовку, Ягорбу и Кошту в течение долгих лет умертвляли промышленные предприятия, сбрасывая в них стоки. Там давно исчезла рыба.
Национальный проект «Экология» должен изменить ситуацию. Сейчас планируется подготовить проектно-сметную документацию для восстановления рек.
Для экологической реабилитации водоемов, возможно, понадобится очистка дна, расширение русла и берегоукрепление, пишет сайт Законодательного собрания Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU