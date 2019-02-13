"Северсталь" опубликовала список вакансий
В официальной группе в соцсети компания "Северсталь" опубликовала список вакансий. Как заверяет отдел кадров, он будет актуальным на текущую неделю.
Всего ваканси - более 40.
Крупнейшему предприятию нужны электромонтеры - их устроят на пять пустующих рабочих мест. Среди требуемых срециальностей - токари, машинисты, монтажники, операторы и маляр.
Кроме того, ищут газорезчика, моториста, кондитера, электросварщика, грузчика.
Требуется и машинист электровоза. В случае необходимости, его могут обучить.
Кроме рабочих специальностей, требуются управленцы: пять менеджеров строительного контроля общестроительных работ, менеджеры на участок АС, а также необходимы специалисты по сметам и автоматизации.
ИСТОЧНИК KP.RU