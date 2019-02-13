2019-02-13T10:07:14+03:00
Экономика

"Северсталь" опубликовала список вакансий

В нем более 40 позиций
Иван Чухнин
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В официальной группе в соцсети компания "Северсталь" опубликовала список вакансий. Как заверяет отдел кадров, он будет актуальным на текущую неделю.

Всего ваканси - более 40.

Крупнейшему предприятию нужны электромонтеры - их устроят на пять пустующих рабочих мест. Среди требуемых срециальностей - токари, машинисты, монтажники, операторы и маляр.

Кроме того, ищут газорезчика, моториста, кондитера, электросварщика, грузчика.

Требуется и машинист электровоза. В случае необходимости, его могут обучить.

Кроме рабочих специальностей, требуются управленцы: пять менеджеров строительного контроля общестроительных работ, менеджеры на участок АС, а также необходимы специалисты по сметам и автоматизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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