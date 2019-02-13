Водитель ВАЗ вывел легковушку прямо под грузовик Скания

13 Февр. 09:55 2019-02-13T10:31:28+03:00

Осознавать произошедшее он будет в больнице

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ДТП на трассе подж Вологдой произошло из-за невнимательности водителя отечественной машины.

Как сообщает областная ГИБДД, 12 февраля в 10:08 произошло столкновение легковушки с фурой. На 396 километре федеральной трассы Москва — Архангельск 29-летний водитель ВАЗ- 2107 выезжал с обочины на проезжую часть.

Не посмотрев назад, он не предоставил преимущества двигающемуся по трассе грузовику Скания и попал под него. Грузовиком управлял 34-летний водитель из Челябинской области.

В результате легковушка была деформирована, пострадал водитель. На карете скорой помощи он доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU