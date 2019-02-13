2019-02-13T10:31:28+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗ вывел легковушку прямо под грузовик Скания

Осознавать произошедшее он будет в больнице
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото областной ГИБДД.Фото областной ГИБДД.
Изменить размер текста:

ДТП на трассе подж Вологдой произошло из-за невнимательности водителя отечественной машины.

Как сообщает областная ГИБДД, 12 февраля в 10:08 произошло столкновение легковушки с фурой. На 396 километре федеральной трассы МоскваАрхангельск 29-летний водитель ВАЗ- 2107 выезжал с обочины на проезжую часть.

Не посмотрев назад, он не предоставил преимущества двигающемуся по трассе грузовику Скания и попал под него. Грузовиком управлял 34-летний водитель из Челябинской области.

В результате легковушка была деформирована, пострадал водитель. На карете скорой помощи он доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Викторина со сладкими подарками от "АтАг" стартовала "ВКонтакте"
Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека
О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники
В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей
Череповецкий организатор казино отделался штрафом
Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года
ЧП на бульваре Доменщиков: сосулька упала на голову школьницы
В мертвых череповецких речках появится рыба?
"Северсталь" опубликовала список вакансий
Первая выставка в Вологодской картинной галерее состоялась 65 лет назад
У череповчанина забрали за долги ГАЗельку, на которой он работал
15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды
19 февраля по Вологде будут выть сирены
Череповчанин "обмыл" новую машину и въехал на ней в сугроб
В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину
В Вологде задержали кабельных рецедивистов
16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили
Промсвязьбанк предлагает спецсчета для госзакупок