2019-02-12T19:49:48+03:00
Общество

Первая выставка в Вологодской картинной галерее состоялась 65 лет назад

На ней было представлено около 200 работ
Иван Чухнин
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Первая выставка в Воскресенском соборе.Первая выставка в Воскресенском соборе.
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12 февраля исполнилось 65 лет первой экспозиции Вологодской областной картинной галереи. Она была расположена в Воскресенском соборе Вологды.

Как сообщает пресс-служба картинной галереи, открытие первой экспозиции было торжественным.

Какой была первая областная картиннная галерея? Верхний зал был поделен на три части. На самом видном месте были помещены авторское повторение картины А. М. Герасимова «Ленин на трибуне» и «Портрет Сталина» А.С. Пруцкого и Н.Ф. Титова. Тут же была жанровая работа художника Н. И. Крюкова «Вологодские кружевницы», экспонировались живописные работы других советских художников.

В центре, в подкупольном зале, размещался раздел русского дореволюционного искусства. Здесь были представлены произведения вологжанина, академика П.С. Тюрина, художников-маринистов, картина «Иконописец» В. Е. Маковского, пейзажи И. И. Левитана, В. Д. Поленова, «Натюрморт с лисой» В. А. Серова.

Отдельный стенд был отведен художникам Русского Севера: А.А. Борисову, Ф.М. Вахрушову, Д.Э. Мартэну, Л.Ф. Пищалкину. Далее располагался отдел западноевропейского искусства ХVII-ХIХ веков: картины и гравюры голландской, фламандской, французской, швейцарской, итальянской школ. Всего в залах тогда представлено около 200 работ произведений.

Сегодня картинная галерея ждет новых помещений.В здании на улице Мира, 34, в самом центре города ведется ремонт. Но работа не прекращается - выставки состредоточились на нескольких площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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